Омск оказался внизу рейтинга городов, хорошо украшенных к Новому году

Хуже, чем Омск, украшен только Волгоград.

t.me/shelest_sn

Аналитики определили самые хорошо украшенные города-миллионники в России. По данным опроса сервиса SuperJob, Омск оказался среди аутсайдеров рейтинга.

Так, первое место в рейтинге самых красивых новогодних мегаполисов заняла Москва, набрав 4,35 балла из 5. Второе место досталось Краснодару с результатом 4,06 балла. Замыкает тройку лидеров Казань с оценкой 3,89 балла, чуть ниже расположился Санкт-Петербург с 3,88 балла.

В топ-7 самых нарядных городов также попали Новосибирск (3,65 балла), Красноярск (3,64 балла) и Челябинск (3,6 балла).

Омск занял 15-ю из 16 строчек рейтинга. Омичи оценили украшение Омска на 2,9 балла. Самым плохо украшенным городом признан Волгоград – его оценили в 2,86 балла.