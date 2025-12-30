Срок давности: начальница омской РЭК избежала наказания за халатность

Ее освободили и от штрафа и от запрета на деятельность.

Фото создано при помощи ИИ

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему председателю Региональной энергетической комиссии Омской области Людмиле Вичкуткиной. Ее признали виновной в халатности. Обвинение в превышении должностных полномочий подтверждения не нашло.

Напомним, должность главы РЭК Омской области Людмила Вичкуткина занимала чуть больше двух лет – с осени 2020 года по осень 2022. Судить омичку начали в январе 2025 года. По версии следователей, она халатно выполняла свои обязанности в 2021–2022 годах. В результате региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами необоснованно получил субсидию из бюджета.

Как сообщает пресс-служба омских судов, в наказание Вичкуткину решили оштрафовать на 300 тысяч рублей и на 2 года лишить права заниматься определенной деятельностью. Однако от наказания женщину освободили в связи с истечением срока давности.