·Политика

Омский министр за год стал заслуженным дорожником

Андрей Хафизов был назначен руководителем минтранса в ноябре 2024 года. Недавно его полномочия продлили еще на год.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении государственными наградами Омской области. В числе награжденных немало известных в регионе людей.

Так, заслуженным работником дорожного хозяйства региона стал министр транспорта и дорожного хозяйства Андрей Хафизов. Отметим, что чиновник работает в этой должности лишь второй год. Он был назначен в ноябре 2024 года, а недавно его полномочия продлили еще на год.

Почетное звание «Заслуженный строитель Омской области» получили генеральный директор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев и руководитель Сибирской строительной компании Юрий Кравченко. Знак отличия «За служение Омской области» первой степени получил региональный бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко.

