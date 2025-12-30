Омичи рассказали, что их больше всего бесит в новогоднюю ночь

Лидерами опроса стали звуки пиротехники и пьяное поведение соседей и прохожих.

Фото создано при помощи ИИ

Аналитики выяснили, что больше всего не нравится омичам в новогоднюю ночь. Исследование SuperJob показало, что женщин под Новый год чаще беспокоит звуки фейерверков, а мужчин – однообразный эфир по телевизору.

По данным опроса, проведенного среди 1600 респондентов в городах-миллионниках, самыми раздражающими факторами стали звуки салютов – они беспокоили 18 % опрошенных, причем женщин – вдвое чаще, чем мужчин (25 % и 12 % соответственно).

Помимо этого, 8 % россиян недовольны поведением пьяных людей, а телевидение, показывающее однотипные передачи, утомляет 6 % опрошенных, причем мужчины скучают от них чаще, чем женщины (8 % против 3 %).

Еще 2 % участников исследования раздражает излишняя суета в магазинах накануне праздника, а 1 % страдает от одиночества или чувства, что праздник проходит слишком быстро. По 1 % жалуются на переедание и недостаток сна из-за сбоя режима дня.

Примерно каждый пятый респондент (19 %) называет другие неприятные моменты: необходимость готовить ужин, усталость от долгого года, плохая погода и бесконечные поздравления в мессенджерах.

Примечательно, что большинство россиян (36 %) чувствуют себя спокойно в новогоднюю ночь, причем мужчин, довольных праздником, больше, чем женщин (41 % против 31 %). Уровень невозмутимости – самый высокий за последние пять лет, подчеркивают аналитики.