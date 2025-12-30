Сотрудники в МЧС приготовились спасать омичей во время праздников

Спасатели перешли на усиленный режим работы.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Главное управление МЧС России по Омской области перешло на усиленный режим работы. Такой режим вводится на весь период новогодних и рождественских каникул и продлится до 12 января 2026 года.

Как уточнили в ведомстве, переход на усиленный режим связан с традиционным ростом рисков в праздничные дни.

– В указанный период особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности, что обусловлено повышенной вероятностью возникновения пожаров, происшествий на водных объектах, дорожно-транспортных происшествий, а также иных чрезвычайных ситуаций, – уточнили в МЧС.

Спасатели призывают омичей строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий, эксплуатации отопительных систем, использовании электроприборов и обращении с пиротехнической продукцией.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.