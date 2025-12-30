Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Сотрудники в МЧС приготовились спасать омичей во время праздников

Спасатели перешли на усиленный режим работы.

Главное управление МЧС России по Омской области перешло на усиленный режим работы. Такой режим вводится на весь период новогодних и рождественских каникул и продлится до 12 января 2026 года.

Как уточнили в ведомстве, переход на усиленный режим связан с традиционным ростом рисков в праздничные дни.

– В указанный период особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности, что обусловлено повышенной вероятностью возникновения пожаров, происшествий на водных объектах, дорожно-транспортных происшествий, а также иных чрезвычайных ситуаций, – уточнили в МЧС.

Спасатели призывают омичей строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий, эксплуатации отопительных систем, использовании электроприборов и обращении с пиротехнической продукцией.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.

·Общество

Сотрудники в МЧС приготовились спасать омичей во время праздников

Спасатели перешли на усиленный режим работы.

Главное управление МЧС России по Омской области перешло на усиленный режим работы. Такой режим вводится на весь период новогодних и рождественских каникул и продлится до 12 января 2026 года.

Как уточнили в ведомстве, переход на усиленный режим связан с традиционным ростом рисков в праздничные дни.

– В указанный период особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности, что обусловлено повышенной вероятностью возникновения пожаров, происшествий на водных объектах, дорожно-транспортных происшествий, а также иных чрезвычайных ситуаций, – уточнили в МЧС.

Спасатели призывают омичей строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий, эксплуатации отопительных систем, использовании электроприборов и обращении с пиротехнической продукцией.

В случае экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.