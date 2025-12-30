Регоператор призвал автовладельцев Омска соблюдать правила парковки

В преддверии новогодних праздников региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области обратился к автовладельцам с просьбой не мешать работе мусоровывозящей техники и соблюдать правила парковки у контейнерных площадок.

Фото: ООО «Магнит»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области сообщил о системной проблеме, с которой все чаще сталкиваются перевозчики. Из-за неправильно припаркованных автомобилей мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам и выполнить вывоз отходов по графику.

– Проблема приобрела уже устойчивый характер. Буквально на днях сразу несколько транспортных компаний не смогли выполнить рейсы, потому что доступ к контейнерным площадкам был заблокирован личным транспортом, – отметил начальник службы контроля качества регоператора «Магнит» Евгений Алексеев.

По его словам, вывоз отходов осуществляется строго по установленному расписанию, что особенно важно для предотвращения переполнения контейнеров.

– Наши специалисты ежедневно контролируют работу перевозчиков в режиме реального времени через систему ГЛОНАСС, – подчеркнул Евгений Алексеев. – Это позволяет оперативно реагировать на возможные сбои, но в ряде случаев вывоз становится физически невозможен из-за безответственной парковки.

Ситуация осложняется в преддверии новогодних праздников, когда объемы отходов традиционно увеличиваются. Региональный оператор призывает омичей не оставлять автомобили на подъездах к контейнерным площадкам, не перекрывать проезд специализированной технике и проявлять ответственность.

Соблюдение этих простых правил позволит обеспечить бесперебойную работу мусоровозов и сохранить чистоту на контейнерных площадках Омска в праздничные дни.