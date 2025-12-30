Омск-Информ
Герасимову в 6-й раз переизбрали главой омской Общественной палаты

Ее заместителем стал и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт.

Председателем Общественной палаты Омской области в шестой раз подряд избрана Лидия Герасимова. Ее заместителем стал исполняющий обязанности ректора ОмГУ Иван Кротт.

Накануне с шестым созывом ОП встретились губернатор Омской области Виталий Хоценко и спикер регионального Заксобрания Александр Артемов. Они поблагодарили общественников за активность и плодотворную работу.

– Общественная палата – это голос нашего гражданского общества, представляющий широкий спектр мнений и инициатив, исходящих от самых активных и неравнодушных омичей, – написал в своем телеграм-канале Хоценко.

В новый состав ОП вошли 30 человек.

