Над Омским районом начнут регулярно летать беспилотники

Местных жителей просят не паниковать.

Жителей ряда населенных пунктов Омского района предупредили о масштабных плановых работах. Весь следующий год в небе будут курсировать беспилотные летательные аппараты.

Дроны будут проводить мониторинг состояния магистрального нефтепровода по заказу АО «Транснефть-Западная Сибирь». Выполнением работ займется компания ООО «ГАУСС». Полеты будут носить цикличный характер – примерно каждые 4 часа.

– Не пугайтесь – это плановые работы по обеспечению безопасности важного инфраструктурного объекта, – уточнили в администрации.

В зону мониторинга попадут поселок Омский, деревня Ракитинка в Пушкинском сельском поселении, села Пушкино и Надеждино, деревни Смирновка, Большекулачье и Луговая.

В администрации отметили, что полеты полностью согласованы. Дроны безопасны, летают на разрешенной высоте и не представляют угрозы для людей, животных и имущества.

