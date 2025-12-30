Водоканал призвал омичей быть осторожными с унитазами

Специалисты призывают относить мусор на помойку, а не в туалет.

Фото: freepik.com

Сегодня, 30 декабря, Омский водоканал сообщил о подготовке водопроводных и канализационных сетей к Новому году. В выходные и праздничные дни на предприятии будет организовано круглосуточное дежурство руководства и специалистов, ответственных за работу инженерных сетей и сооружений.

Как рассказал заместитель генерального директора по производству Омского водоканала Сергей Голиченко, водоканал готов к работе в праздники.

– В новогодние праздники бригады водоканала будут продолжать работы на водопроводных и канализационных сетях, – сообщил Голиченко.

Также водоканал призывает жителей города не сливать пищевые отходы и жир в канализацию. Рекомендуется утилизировать продукты питания, пластиковые пакеты, упаковку, средства личной гигиены и влажные салфетки как твердый бытовой мусор. Соблюдение этих правил поможет избежать засоров и обеспечит нормальное функционирование коммунальных систем в праздничные дни.

Помимо этого, специалисты пообещали, что в новогодние праздники плановых отключений холодного водоснабжения в Омске не будет.