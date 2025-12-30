Омск-Информ
«Все деньги потратили на подарки»: «Авангард» сыграл в «Тайного Санту»

Об этом рассказал капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился традицией в команде. «Ястребы» сыграл в «Тайного Санту», обменявшись презентами.

– Считайте, все деньги на подарки потратили, – пошутили хоккеисты.

Судя по короткому видео, хоккеисты изрядно «заморочились». Василию Пономареву вручили шахматную доску, Игорю Мартынову – коньки, Ивану Игумнову – пивную кружку, Семену Чистякову – гитару. А Дмитрий Рашевский получил мини-ворота. Что получил капитан команды, автор ролика умолчал.

