Омское региональное отделение «Единой России» рассказало о результатах работы в 2025 году

Основные направления работы партии – поддержка молодежи, реализация народной программы и партийных проектов, муниципальная реформа и помощь бойцам СВО.

Фото: Антон Маликов

Омское региональное отделение партии «Единая Россия» в 2025 году показало положительные результаты по всем ключевым направлениям деятельности. Особое внимание было уделено молодежной политике, работе с муниципальными депутатами, избирательным кампаниям, реализации народной программы и поддержке участников специальной военной операции.

Поддержка молодежи в этом году получила дополнительный импульс благодаря присвоению Омску статуса молодежной столицы России. Партия активно включилась в организацию форумов, спортивных и патриотических мероприятий, а также образовательных проектов.

– В Законодательном собрании при содействии партийной фракции был принят ряд законопроектов, направленных на поддержку подрастающего поколения и молодых специалистов, – отметил секретарь регионального отделения партии Виталий Хоценко. – В спортивном марафоне «Сила России», который проводился сторонниками партии совместно с известными спортсменами, приняли участие сотни юных жителей региона. Откликнулась молодежь и на приглашение принять участие в организованном партией форуме Маde in China – 2025. На форуме работали как представители молодежных организаций, так и студенты-переводчики. В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» более 15 тысяч омичей, в основном учащиеся и молодежь, написали «Диктант Победы», девять «Парт Героев» было установлено в школах Омской области.

Отдельное направление – работа со студентами. При участии ОмГУ была проведена медиапрокачка будущих журналистов, для которых пресс-служба партии организовала серию практических тренингов с участием редакторов и медиаменеджеров регионального и федерального уровней. Активно в реализацию молодежных инициатив включилась и «Молодая Гвардия Единой России».

2025 год в партии был объявлен Годом муниципального депутата. В Омской области прошел конкурс «Народный депутат» и стартовал образовательный проект «Школа муниципального депутата».

– На территории региона был проведен конкурс «Народный депутат». Парламентарии муниципалитетов представили свои лучшие практики работы с избирателями, детально описав конкретные реализованные решения и проекты, – сообщил заместитель секретаря регионального отделения Александр Артемов. – Также в этом году мы запустили в Законодательном собрании образовательный проект «Школа муниципального депутата». Его задача – помочь избранным парламентариям быстрее включиться в работу в новом статусе. При поддержке региональных министерств было проведено три обучающих семинара, в ходе которых депутаты обсудили реализацию национальных проектов, участие муниципальных округов в грантовых конкурсах, реализацию народной программы партии и другие вопросы.

Фото: Дарья Кирюхина

Значимым событием года стало завершение муниципальной реформы. Все 32 района Омской области преобразованы в муниципальные округа, в которых сформированы представительные органы власти.

– Реформа проходила в несколько этапов, первый из которых пришелся на вторую половину 2024 года, – подчеркнул первый заместитель секретаря регионального отделения Вадим Бережной. – Местными отделениями Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского, Тевризского районов было проведено предварительное голосование по подбору кандидатур для дальнейшего выдвижения от партии на выборах в Советы муниципальных округов. Качественная отработка поставленной задачи дала результаты на выборах 15 декабря. Называевский, Марьяновский и Тевризский районы смогли заместить 100 % мандатов кандидатами от партии. Общий показатель избрания – 110 из 119, то есть 92,4 %. В том числе в Любинском районе среди победивших кандидатов от партии участник специальной военной операции Иннокентий Олегович Иконников.

Ключевым показателем эффективности партийной работы остается реализация народной программы, в которую включены предложения миллионов жителей страны, в том числе меры поддержки бойцов СВО.

– Исполнение народной программы – ключевой показатель эффективности. В ее реализации на территории региона участвуют все наши однопартийцы: и секретарь, и сенаторы, и депутаты всех уровней, и главы районов, а также первичные и местные отделения, – отметила заместитель секретаря регионального отделения Татьяна Огорелкова. – Мы обеспечиваем финансирование положений народной программы в федеральном и региональном бюджетах, а затем регулярно выезжаем на объекты, контролируем промежуточный или конечный результат, следим за состоянием построенных учреждений. Да, на некоторых из них иногда возникают сложности, но они решаются, и в итоге для омичей открывают двери обновленные школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

В 2026 году омское отделение партии примет участие в формировании новой редакции народной программы.

Фото: Антон Маликов

Важную роль в работе «Единой России» играют партийные проекты. В 2025 году в регионе реализовывалось 22 федеральных партпроекта, включая «Историческую память», «Городскую среду», «Новую школу», «Культуру малой Родины» и «Здоровое будущее».

– В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на первый план вышел партийный проект «Историческая память», который в Омской области курируют Александр Васильевич Артемов и Иван Иванович Кротт, – сообщил заместитель секретаря регионального отделения по проектной деятельности Павел Коренной. – Под эгидой партпроекта было проведено огромное количество мероприятий, основными из них стали «Диктант Победы» и конкурс музеев образовательных организаций, посвященный экспозициям о Великой Отечественной войне. По партпроекту «Городская среда», который курируют Владимир Лукьянович Седельников и Валерий Петрович Бойко, в регионе обновлено большое количество общественных пространств. Обновляются и образовательные учреждения по партийному проекту «Новая школа», закупается оборудование в учреждения культуры по партпроекту «Культура малой Родины».

Приоритетным направлением остается поддержка участников СВО, их семей, а также жителей Донбасса и Новороссии. Региональное отделение партии с первых дней спецоперации занимается формированием и отправкой гуманитарных грузов, законодательной поддержкой бойцов и развитием инфраструктуры реабилитации.

Активисты «Единой России» и волонтерского центра партии участвуют в гуманитарных миссиях, помогают семьям военнослужащих, организуют благотворительные концерты и досуговые мероприятия для детей бойцов.

Отдельный блок работы в 2025 году был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В Омской области прошли масштабные патриотические акции, конкурсы и памятные мероприятия, в том числе зажжение Вечных огней и проекты, направленные на сохранение исторической памяти.

Итоги года в региональном отделении оценивают как основу для дальнейшей системной работы и подготовки к новым задачам 2026 года.