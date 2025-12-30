Омск-Информ
·Общество

Жительницу Омской области бесплатно переселили в новую квартиру вместо аварийной

Она жила в тесном разваливающемся доме.

Власти Азовского района Омской области предоставили 63-летней местной жительнице благоустроенную квартиру по договору безвозмездного пользования. Этого добилась от чиновников прокуратура.

Как сообщили в прокуратуре, женщина является матерью военнослужащего. При этом она жила в аварийном помещении площадью менее 15 кв. м, а чиновники своевременно не поставили ее на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Чтобы добиться жилья для женщины, прокуратура внесла представление главе Азовского района. После этого чиновники начали действовать.

