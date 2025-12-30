Под Новый год в Омске сдали две новостройки переменной этажности

Высотки появились на улице Захарченко.

Фото: vk.com/dagomsk

Жилой фонд Левобережья Омска пополнился сразу двумя новостройками на улице Захарченко. Сегодня, 30 декабря, департамент архитектуры и градостроительства Омска сообщил о введении этих домов в эксплуатацию.

Первый дом по адресу: ул. Захарченко, 1, представляет собой здание переменной этажности (7–11 этажей) с пятью подъездами и подземным этажом. В доме 222 квартиры общей площадью более 14 055 кв. м. Среди них – 72 однокомнатные, 85 двухкомнатных, 62 трехкомнатные и три четырехкомнатные.

К тому же уточняется, что в доме расположены 9 помещений общественного назначения площадью более 720 кв. м.

Второй дом по адресу: ул. Захарченко, 3, чуть компактнее: в нем 4 подъезда и 148 квартир жилой площадью 9154 кв. м. Это здание тоже переменной этажности (7–10 этажей) с одним подземным. Всего в доме 57 однокомнатных, 53 двухкомнатные, 35 трехкомнатных и три четырехкомнатные квартиры.

Кроме того, в здании расположено 13 встроенных помещений общественного назначения.

Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск».