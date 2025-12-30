Перед Новым годом в Омске основательно испортится погода

ГИБДД призывает омичей быть осторожными на дорогах.

Omskinform.ru

Омичей предупредили о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых в последние дни года, 30 и 31 декабря.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 30 и 31 декабря на территории Омской области ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), ухудшающие видимость, и возможен гололед. Дороги могут покрыться снежными заносами и льдом.

Омское ГИБДД рекомендует быть осторожными на дороге: соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость исходя из погодных условий, избегать резких маневров и торможений, внимательно следить за знаками дорожного движения.

Особое внимание следует обратить на движение по мостам, эстакадам и путепроводам, где риск возникновения гололеда наиболее высок.

Пешеходам также рекомендуют проявлять осторожность, переходя дорогу только в специально предназначенных местах и убедившись, что водители уступают дорогу.