В Омске создают инструменты для исследований сложных биологических систем

В Омском государственном университете ведутся исследования по созданию отечественных флуоресцентных красителей, которые могут использоваться в биологических и медицинских исследованиях.

Фото: Глеб Кужелев

Доцент кафедры органической и аналитической химии Омского государственного университета, кандидат химических наук Антон Шацаускас в 2025 году завершил двухлетний проект, поддержанный Российским научным фондом. Исследование было посвящено синтезу красителей для флуоресцентной микроскопии – метода, позволяющего изучать процессы в живых клетках без нарушения их структуры.

– Суть первого проекта заключалась в создании новых флуоресцентных красителей, которые можно использовать для окрашивания биологических объектов при микроскопических исследованиях, – пояснил Антон Шацаускас. – Такие методы отличаются высокой чувствительностью и позволяют получать информацию о процессах внутри клетки, не разрушая ее.

По словам ученого, в ходе работы была получена серия соединений, часть из которых теряет флуоресценцию в присутствии фермента пероксидазы хрена. Эти свойства делают красители перспективными для иммуноферментного анализа, широко применяемого в медицине и пищевой промышленности.

– Краситель с такой реакцией на фермент может использоваться для выявления патогенов, – подчеркнул он. – Это один из практических результатов нашего первого проекта, – отметил исследователь, добавив, что накопленный опыт позволил перейти к более сложным задачам.

Фото: Глеб Кужелев

В июне текущего года РНФ поддержал второй проект Антона Шацаускаса, рассчитанный почти на три года. Он направлен на создание линейки красителей, способных избирательно накапливаться в отдельных структурах клетки – ядре, митохондриях или лизосомах.

– Сейчас мы умеем получать яркие красители практически всего спектра – от фиолетового до красного, – рассказал ученый. – Следующий шаг – научиться управлять их поведением внутри клетки, чтобы они окрашивали строго заданные компоненты.

Разработки омских химиков уже представляли председателю правительства России Михаилу Мишустину во время его визита в ОмГУ. В настоящее время команда работает над созданием так называемых таргетных красителей и сенсоров, которые меняют флуоресценцию в зависимости от параметров среды, например, при окислительном стрессе.

– Такие красители могут реагировать на активные формы кислорода и служить инструментом для изучения процессов, связанных с повреждением клеток, – пояснил Антон Шацаускас. – Это важно не только для онкологии, но и для исследований аутоиммунных, нейродегенеративных заболеваний и диабета.

Фото: Глеб Кужелев

Отдельное внимание в исследованиях уделяется красным и инфракрасным красителям, которые лучше проникают в ткани и безопаснее для живых систем. В перспективе они могут применяться не только в лабораторных исследованиях, но и в клинической практике, например при малоинвазивных хирургических вмешательствах.

Ученый подчеркнул, что разработка отечественных флуоресцентных красителей решает задачу импортозамещения и соответствует приоритетам стратегии научно-технологического развития России, ориентированной на персонализированную и профилактическую медицину.