Стало известно, как будет ходить омский транспорт на новогодних каникулах

В начале года транспорт начнет ходить с обеда.

Omskinform.ru

В период новогодних праздников омичи будут передвигаться на общественном транспорте по особому расписанию. Об этом рассказали в администрации Омска.

Так, с 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по выходному графику. 1 января утренние рейсы выйдут на маршруты позже обычного времени ввиду низкого пассажиропотока.

Мэрия опубликовала на своем сайте информацию о рейсах, отправляющихся из депо до 13:00 1 января. Полное расписание работы транспорта можно найти на сайте «Пассажирсервиса».