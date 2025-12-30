За год с Drivee омичи преодолели почти 33 миллиона километров

Сервис Drivee подвел итоги 2025 года в Омске: пользователи чаще всего заказывали поездки утром и вечером, а средняя длина маршрута составила чуть более восьми километров.

Пресс-служба Drivee

С 1 января пользователи Drivee в Омске суммарно проехали почти 33 млн километров в рамках городских поездок. По всей стране этот показатель достиг 710 млн километров. Средняя длина одной поездки в Омске составила 8,1 км, а время в пути – около 17 минут. Самый продолжительный городской маршрут занял почти 46 минут при расстоянии 24 км.

Наиболее загруженным временем для поездок в Омске, как и в целом по стране, стали утренние часы с 8:00 до 9:00 и вечерний период с 17:00 до 18:00. По дням недели чаще всего поездки заказывали в пятницу и субботу.

Фото: Drivee

– 2025 год был очень насыщенным для Drivee, мы запускали новые города, разрабатывали новые продукты для наших пользователей и улучшали наше приложение, стараясь сохранить человеческий подход во всем, что мы делаем, – отметил генеральный директор Drivee Егор Сметанин. – Мы рады видеть, что это ценят наши клиенты и приложение пользуется популярностью в стране. Так, например, в уходящем году количество водителей, зарегистрированных в сервисе по стране, увеличилось на 21,7 %. Для нас водители – это не просто исполнители заказов, а люди, от которых напрямую зависит сервис и его будущее. Со своей стороны мы продолжим работу над полезными и нужными продуктами для наших пользователей, все так же опираясь на принципы человеческих договоренностей и открытости.

Еще одной важной темой уходящего года стала цена поездок. За год многие регионы страны заметили значительное увеличение стоимости услуг такси. Росстат говорит об увеличении до 35 %, аналитический центр при правительстве – до 25,2 %. Drivee также проанализировали динамику цен, о которых договаривались пассажиры и водители в сервисе и зафиксировали по стране усредненный рост среднего чека поездки на 6 %.

Сохранить такой относительно низкий процент позволяет модель сервиса, построенная на прямом взаимодействии между пассажирами, которые определяют стоимость поездки самостоятельно, без участия алгоритмов, а сервис только рекомендует стоимость поездки. В Drivee пользователь указывает в приложении маршрут и цену, которую готов заплатить, а водитель решает – принять заказ или предложить свою стоимость.

Фото: Drivee

Приложение Drivee доступно для скачивания в App Store , Google Play и AppGallery.

Сервис работает более чем в 100 городах России и предоставляет возможность заказывать городские и междугородние поездки, а также курьерскую доставку.

​​Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+