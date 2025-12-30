В Омске к Новому году появились ледяной замок и новые световые инсталляции

Омский НПЗ украсил городские пространства праздничными объектами и иллюминацией – для омичей подготовили сразу несколько тематических локаций в разных районах города.

Фото: Григорий Овесов

К наступающему Новому году в Омске оформили несколько праздничных пространств с елкой, световыми фигурами и ледяными объектами. Проекты реализованы при участии Омского нефтеперерабатывающего завода, который традиционно поддерживает создание новогодней атмосферы в городе.

На набережной Оми в районе улицы Бударина установили новогоднюю елку, украшенную гирляндами, а также световую фигуру в виде символа наступающего года – лошади. Дополнительную атмосферу создает декоративная подсветка деревьев, которая работает в вечернее время и привлекает жителей и гостей города.

Одной из самых заметных площадок стал Советский парк. Здесь появился ледяной замок высотой более трех метров, выполненный в шахматном стиле. Конструкция дополнена 30-метровой горкой для взрослых и отдельным спуском для детей. Входную зону парка украсила композиция из ледяных фигур с праздничными поздравлениями.

Еще одной точкой притяжения стал сквер Молодоженов. Для посетителей здесь установили ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также детскую горку, рассчитанную на самых юных омичей.

– Омский НПЗ – важный социальный партнер, который ежегодно вносит свой вклад в создание новогодней атмосферы в городе, – отметил мэр Омска Сергей Шелест. – Это добрая традиция – яркий пример ответственного отношения бизнеса и нашей совместной работы на благо города.

Помимо городского оформления, предприятие традиционно уделяет внимание и благотворительным инициативам в преддверии праздников. Одной из них остается акция «Письмо Деду Морозу», в которой активно участвуют сотрудники компании.

– Для Омского НПЗ стало доброй традицией не только украшать город к Новому году, но и дарить праздник тем, кто особенно в нем нуждается. На протяжении многих лет мы проводим благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу», – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – В этом году наши волонтеры исполнили новогодние желания более 2000 детей из социальных центров города и адаптивной школы-интерната в селе Красноярка, вручив им развивающие наборы, книги, конструкторы и сладкие подарки. Для наших сотрудников участие в таких акциях – это важная часть жизни. Оно позволяет каждому сделать доброе дело и подарить детям настоящую радость. Мы живем в Омске и хотим, чтобы новое поколение росло счастливым, а наш город оставался уютным и привлекательным для всех его жителей.

Новогодние пространства уже стали популярными местами для прогулок и семейного отдыха, дополнив праздничное оформление города в преддверии зимних каникул.