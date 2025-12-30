До 2-х часов: в Омске задержали почти все утренние авиарейсы

Только один из них смог вылететь вовремя.

omskinform.ru

Сегодня, 30 декабря, последний рабочий день в 2025 году отметился массовой задержкой рейсов в Омском аэропорту. По данным онлайн-табло аэрогавани на 10:00, вовремя подняться в воздух смог только один из 10 бортов.

Самые большие задержки зафиксированы на направлениях до Москвы и Сочи. Так, самолет «Северного ветра» до Сочи задержался почти на 3 часа. Другой борт той же компании опоздал на пять часов: вылет, назначенный на 8:05, перенесен до 12:55.

На столичном направлении задержаны пять самолетов, четыре из которых поднялись в воздух с опозданием от 40 минут до 2 часов. Пятый, самолет компании «Уральские авиалинии», опоздал на пять с половиной часов. По состоянию на 10:30, вылет борта назначен на 12:00.