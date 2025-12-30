В районе Омской области умер последний ветеран Великой Отечественной войны

Всю жизнь он проработал трактористом.

Фото: vk.com/sedmr_adm

29 декабря 2025 года в Седельниковском районе Омской области в возрасте 99 лет скончался Павел Сабаев – последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший на территории муниципалитета.

Павел Сабаев родился в 1926 году в селе Новоуйка в семье зажиточного крестьянина-единоличника, происходящей из общины старообрядцев. Мальчик рос в сельской местности, помогал родителям по дому, но родители, осознавая значение образования, отправили его учиться сперва в сельскую начальную школу, а затем в пятый класс в село Седельниково.

В 1941 году, в разгар войны, Павла направили на трехмесячные курсы трактористов. Весной и летом 1942 года он уже самостоятельно трудился на тракторе «СХТЗ»: обрабатывал землю, пахал и боронил колхозные поля, а осенью помогал перевозить урожай на прицепном комбайне «Коммунар». Рабочий день длился с раннего утра до позднего вечера.

Павел Сабаев был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года. Он воевал старшим сержантом, механиком-водителем танка Т-34-85 в составе 22-й гвардейской танковой бригады. За воинскую службу он был удостоен орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалей «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель».

После войны Павел Сабаев продолжил трудиться в сельском хозяйстве, став бригадиром трактористов, а затем главным инженером хозяйства. Он активно участвовал в общественной жизни, избирался в сельсоветы и районный Совет, возглавлял совет ветеранов.

Прощание с Павлом Павловичем Сабаевым состоится сегодня, 30 декабря, в 12:00 в его родном селе Новоуйка.