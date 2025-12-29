Омск-Информ
·Происшествия

На СВО погиб вальщик леса из Омской области

Он заключил контракт с Минобороны этой осенью.

Сегодня в деревне Ильчебага Усть-Ишимского района Омской области состоялось прощание с местным жителем Вадимом Мухаметовым. Военнослужащий погиб на СВО.

Вадим Мухаметов родился 25 апреля 1984 года в деревне Ильчебага. Окончил 9 классов местной школы. Работал вахтовиком – вальщиком леса в Тюменской области. Контракт с Минобороны мужчина подписал 15 октября 2025 года. Он служил в звании младшего сержанта, механика-водителя-стрелка отделения штурмового мотострелкового взвода. Погиб 8 ноября.

