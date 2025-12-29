Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб монтажник из Омской области

Ему было 38 лет.

Сегодня, 29 декабря, в деревне Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области состоялось прощание с погибшим на СВО военнослужащим. В последний путь проводили Ильяса Кабирова.

Мужчина родился 8 марта 1987 года в поселке Новоганске Нижневартовского района. Работал в Нижневартовске монтажником. Контракт с Минобороны он подписал в сентябре 2024 года. Служил в звании гвардии рядового. Награжден медалями за заслуги перед Отечеством, получил благодарственное письмо от командования. Погиб 21 июля.

У военнослужащего остались жена и сын.

