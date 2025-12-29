Омск-Информ
·Происшествия

Житель Омской области без причины зарезал знакомого

Теперь его могут посадить на 15 лет.

В поселке Боевом в Исилькульском районе Омской области произошло убийство. Жертвой стал 34-летний местный житель. В преступлении подозревают его 36-летнего приятеля.

Как сообщает следственный комитет, вечером 28 декабря сильно пьяный мужчина беспричинно напал на своего знакомого и ранил его ножом. Ранения оказались смертельными.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

