Под Новый год в Омскую область пытались ввезти тонны икры и куриной печенки

Однако грузы оказались нелегальными.

В предновогодние дни сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Омскую область более 16 тонн нелегальных субпродуктов. Две машины с замороженной печенью цыпленка-бройлера остановили 26 декабря в ППУ «Исилькульский». Печень, 16,2 тонны, везли из Кемерова и Барнаула. Производителем значилось ТОО «Макинская Птицефабрика» (Казахстан). Однако этикетки были наклеены так, что их можно было легко отклеить и заменить на другие.

– Такое нарушение создает прямые условия для фальсификации. Возможность переклейки этикеток позволяет недобросовестным участникам рынка изменять данные о дате выработки и сроках годности, а также использовать упаковку вторично для легализации продукции неизвестного происхождения. Это разрывает цепочку прослеживаемости и несет угрозу эпизоотическому благополучию территории, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, 27 и 29 декабря специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз партий мяса птицы и лососевой икры без документов. Это означает, что продукция не прошла обязательную экспертизу безопасности.