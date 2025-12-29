Омск-Информ
·Общество

Снег и дождь: на Омскую область надвигается непогода

Дороги могут стать опасными.

Министерство транспорта Омской области предупредило жителей об ухудшении погоды. Завтра, 30 декабря, в регионе ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь.

– Ухудшение видимости, отложение мокрого снега, гололед, – отметили в ведомстве.

Ночью 31 декабря непогода сохранится. Осадки пройдут в северных районах. На дорогах также возможны снежные заносы и гололедица.

