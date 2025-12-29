Омск-Информ
·Происшествия

Омич купил ружье на улице и сдался в полицию

Продавца оружия наказали.

Советский районный суд Омска на 1 год ограничил свободу местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт огнестрельного оружия.

Как сообщили в прокуратуре, омич еще в 2021 году купил охотничье ружье 16-го калибра отечественного производства. Все эти годы мужчина хранил оружие. Ночью 5 мая он выпил алкоголь и попытался продать ружье сотруднику комиссионного магазина. Получив отказ, омич предложил оружие незнакомцу на улице и в итоге обменял свое имущество на продукты и алкоголь.

О сделке в полицию сообщил новый владелец ружья. Оружие конфисковали.

Отметим, что прежний владелец уже нарушал закон. В суде он признал вину.

