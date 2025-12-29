Омск-Информ
Общество

Омских энергетиков наказали за уничтоженный огнем дом, баню и коров

Семья из Москаленского района получит компенсацию в 26 млн рублей.

Омский областной суд оставил в силе решение в пользу семьи, пострадавшей от пожара, о взыскании более 26 млн рублей с ПАО «Россети Сибирь». Трагедия произошла 23 октября 2023 года в деревне Доброе Поле Москаленского района Омской области. В тот день огонь полностью уничтожил жилой дом, надворные постройки, движимое имущество и поголовье крупного рогатого скота.

– Эксперты установили, что причиной пожара стало превышение допустимых токовых нагрузок в сети, принадлежащей энергетической компании. Это привело к перегреву и последующему разрушению изоляции проводов с их возгоранием, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Омской области.  

Энергетики не согласились с решением суда первой инстанции, но апелляционная жалоба компании, рассмотренная Омским областным судом, была оставлена без удовлетворения.

