В Омской области повысят зарплаты сотрудникам патрульно-постовой службы

В строевых подразделениях ППС из-за нехватки сотрудников решено платить больше.

тг Омская полиция

В 2026 году в Омской области увеличат размер ежемесячных выплат сотрудникам строевых подразделений патрульно-постовой службы. Так, младший начальствующий состав будет получать не 4 тыс., а 7 тыс. руб. за охрану общественного порядка.

Также добавлена новая категория получателей ежемесячной выплаты – сотрудники отдельных рот и отделений ППС, командиры отделений и катеров ППС, младшие инспекторы специализированного отделения по охране общественного порядка Омского линейного управления МВД России.

– Предполагается, что данные сотрудники будут получать 7 тыс. руб. ежемесячно, – пишет РБК.

По данным ресурса, сейчас недокомплект сотрудников основных служб УМВД России по Омской области составляет порядка 15–20 %. Больше всего не хватает сотрудников в патрульно-постовой службе.