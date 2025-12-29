Омск-Информ
На омских заправках подняли цены на бензин популярных марок

Также подорожали дизельное топливо, газ и иные виды горючего.

По состоянию на понедельник, 29 декабря 2025 года, в Омске подняли цены на бензин популярных марок в среднем на 20 копеек за литр. Также подорожали дизельное топливо, газ и иные виды горючего.

У «Топлайна» АИ-92 стоит сегодня от 57,59 до 58,59 руб., на заправках «Газпромнефти» литр АИ-92 приобрести можно 57,38–58,05 руб. Но некоторые АЗС региона пока остаются на низких расценках – это на «Татнефти» и «Юнигазе».

Годовые изменения цен:  

  • АИ-92 – сейчас 61,91 руб., год назад – 55,32 (+10,64 %),
  • АИ-95 – сейчас 66,33 руб., год назад – 59,00 (+11, 05 %),
  • АИ-98 – сейчас 85,86 руб., год назад – 69,03 (+19,6 %),
  • ДТ – сейчас 75,50 руб., год назад – 69,34 (+8,16 %),
  • Газ (ПБА) – сейчас 31,00 руб., год назад – 30,50 (+1,6 %),
  • AC (Переменный ток) – 18,00 руб.
  • DC (Постоянный ток) – 24,00 руб.
