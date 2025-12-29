Омск-Информ
·Общество

На Левобережье Омска появится новая СТО

Депархитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Кировском округе Омска завершили строительство новой станции технического обслуживания автомобилей. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Новая СТО расположилась по адресу: ул. 22-го Декабря, 80. Объект представляет собой одноэтажное здание общей площадью 326,7 кв. м. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.

