Омичи готовятся к празднованию Нового года, а регоператор – к работе в усиленном режиме

Традиционно в новогодние праздники на контейнерных площадках в несколько раз увеличивается объем отходов. В основном это упаковка от товаров, подарков и напитков. Поэтому для сотрудников регионального оператора по обращению с ТКО и компаний-перевозчиков праздничные дни – самые напряженные.
– Мы обязаны заботиться о чистоте вокруг 365 дней в году, поэтому диспетчерская служба регоператора, специалисты по работе в соцсетях, горячая линия, логисты будут работать даже тогда, когда все будут отдыхать, чтобы контролировать работу транспортных компаний и оперативно реагировать на обращения омичей. Все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, и отходы вывозятся по графику, но в связи с увеличением количества мусора в праздничные дни просим жителей области при возникновении сбоев в графике сообщать региональному оператору, позвонив по телефону нашей диспетчерской службы, через соцсети или горячую линию, и мы сделаем все, чтобы проблема была решена в кратчайший срок, – рассказал генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.
Телефон горячей линии диспетчерской регоператора «Магнит»: 8 (3812) 35-25-25.
Горячая линия регоператора – принимает сообщения в MAX: 8-923-674-28-99.
Официальные аккаунты регоператора в соцсетях:
ТГ, ВК, «Одноклассники».