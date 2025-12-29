Прокурор запросил 9 лет для известной омской мошенницы Яминовой

Мошенница похитила у шести человек почти 13 млн рублей.

прокуратура Омской области

В Куйбышевском районном суде Омска состоялись прения по уголовному делу 57-летней Фатимы Яминовой. Она обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В период с января 2017 года по декабрь 2023 года Яминова, считает следствие, похитила у шести человек почти 13 млн рублей.

– По версии стороны обвинения, данная гражданка под предлогом оказания помощи знакомилась с имеющими врожденные психические заболевания воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор предложил приговорить Яминову к 9 годам колонии со штрафом в размере 1 млн рублей, обязав в полном объеме возместить потерпевшим причиненный ущерб.

На следующем судебном заседании выступят сторона защиты и подсудимая с последним словом.