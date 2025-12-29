Сильные позиции: в ГК «Титан» подвели итоги 2025 года

Системообразующий нефтехимический холдинг традиционно лидирует в производстве целого ряда химических продуктов, без которых отечественная промышленность не может быть самодостаточной.

Пресс-служба ГК "Титан"

Созданная в 1989 году в Омске Группа компаний «Титан» сегодня объединяет ряд нефтехимических предприятий, которые в общей совокупности производят около 700 тыс. тонн химической продукции ежегодно. Стабильная работа обеспечила ГК «Титан» в текущем году прочные лидирующие позиции в производстве синтетического каучука, изопропилового спирта и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

Сегодня ГК «Титан» работает над несколькими производственными задачами в рамках национального проекта «Новые материалы и химия». Как подчеркнул председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, современные вызовы, стоящие перед нефтехимической отраслью, требуют активных шагов в направлении импортозамещения.

Пресс-служба ГК "Титан"

– Реализация импортозамещающих проектов позволит закрыть потребность отечественного рынка в дефицитных видах сырья, даст развитие смежным отраслям промышленности и станет базой для производства мало- и среднетоннажной химии. Национальный проект «Новые материалы и химия» является эффективным инструментом, который должен помочь предприятиям химической отрасли достичь технологического лидерства и сформировать новые рынки, – сказал Михаил Сутягинский.

Глава холдинга выделил несколько приоритетных направлений для развития, которые находятся в центре внимания.

Первые в России

В 2025 году компания «РусСилика» – дочерняя структура ГК «Титан» – запустила промышленное производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Мощность нового завода, построенного на территории ОЭЗ «Кулибин» в городе Дзержинске (Нижегородская область) – 12 тысяч тонн силикагелей и 6 тысяч тонн силиказолей в год.

Пресс-служба ГК "Титан"

Технологии нового предприятия позволяют производить продукцию более чем по 30 направлениям. Силикагели и силиказоли являются важной компонентой для запуска многих производственных процессов. Они востребованы в производстве шин, резинотехнических изделий, химической и пищевой промышленности, нефтепереработке, производстве клеев, бумаги, красок. Также силикагели и силиказоли позволяют улучшить качественные характеристики зубной пасты, парфюмерии, косметики. Продукция включена в перечень приоритетных нефтехимических проектов Минпромторга России.

После выхода предприятия на проектную мощность компания сможет полностью закрыть внутренний спрос на дефицитное сырье, а также снизит зависимость от зарубежных поставок.

Сплав науки и промышленности

Развитие собственного инжиниринга является одной из ключевых задач Группы компаний. Инжиниринговые центры позволяют выполнять широкий комплекс работ конструкторского, производственного, исследовательского, расчетно-аналитического характера, а также готовить экономическое обоснование инвестиций в инженерно-технические проекты. Под современным инжинирингом понимается не только наука, но и творческий процесс, что позволяет ученым и производственникам совместными усилиями создавать принципиально новые технологии.

Пресс-служба ГК "Титан"

В 2020 году ГК «Титан» открыла первый инжиниринговый центр в Омске, а в 2025 году стартовало строительство межотраслевого инновационного инжинирингового центра в Пскове – «Титан. Полимер. Инжиниринг». Здесь будет сосредоточена работа над технологиями производства современной полимерной продукции. На начальном этапе специалисты центра будут разрабатывать технологии и внедрять в производство новые химические продукты на основе ПЭТ (полиэтилентерефталата) и ПБТ (полибутилентерефталата). Это будут конструкционные, суперконструкционные полимерные материалы и компаунды для различных отраслей промышленности России.

Продукты на основе ПБТ находят широкое применение в автомобилестроении, электротехнике и электронике, бытовой технике и машиностроении. ПБТ сегодня в России не производится. ПЭТ известен всем как пластик, из которого производят пластиковые бутылки для пищевой промышленности и полиэфирное волокно для текстильной промышленности. Перед инжиниринговым центром стоит также задача создать технологию и освоить производство полиэтилентерефталат-гликоля (ПЭТ-Г), который в России сегодня не выпускается. Также планируется разработать технологию и выпустить компаунды на основе ПЭТ-Г и филаменты для 3D-печати.

Предполагается, что на базе «Титан. Полимер. Инжиниринг» порядка 30 ученых со всей страны будут ежегодно проходить обучение и переквалификацию, чтобы разрабатывать и запускать в производство новые материалы.

Вклад в экономическую безопасность страны

Прорывом для всей промышленности страны в целом, безусловно, стал запуск холдингом производства низкомолекулярного реакционного полиизобутилена (ПИБ) на базе завода «Омский каучук» в ноябре уходящего года. Новое производство после выхода на проектную мощность (10 тыс. тонн в год) позволит закрыть критическую зависимость России от внешних поставок.

ПИБ включен в перечень критически важной химической продукции, утвержденный Минпромторгом России. Он широко востребован в производстве смазочных материалов, клеев, герметиков, применяется в электроизоляционных материалах, а также в качестве эмульгатора при производстве взрывчатых веществ для геологоразведки. В настоящее время более 90 % низкомолекулярного ПИБ в России импортируется, при этом около 85 % поставок приходится на недружественные страны.

ГК "Титан"

Также на базе «Омского каучука» готовится к запуску опытно-промышленное производство изофорона. Продукт широко используется в лакокрасочной промышленности, востребован в производстве клеев и растворителя целлюлозы и полимеров. Пилотная установка позволяет из основного сырья – ацетона – получать изофорон с высоким процентом выхода, а также промежуточные вещества: диацетоновый спирт, мезитилоксид и метилизобутилкетон, широко применяемые во многих отраслях промышленности в качестве растворителей.

– Это одно из опытно-промышленных производств на базе современных отечественных научных разработок, которые отрабатывает наш инжиниринговый центр в Омске, – поясняют в инжиниринговом центре ГК «Титан».

Также омский инжиниринговый центр реализует еще один масштабный проект – производство цитратов калия и магния – востребованных компонентов для фармацевтической и косметической отраслей. Также цитраты широко используются в качестве вкусовой добавки, регулятора кислотности и консерванта в пищевой промышленности, в производстве плавленых сыров, напитков, сухих смесей для приготовления шипучих напитков.

Разработанная в «Титане» технология обеспечит высокое качество продукции и ее конкурентоспособность на глобальном уровне.

– Благодаря собственной инновационной технологии и современному аналитическому и лабораторному оборудованию, компания сможет производить высококачественные цитраты калия и магния, полностью заместив импорт, – отмечают в холдинге.

До последнего времени цитраты калия и магния не производились в России и поставлялись из-за рубежа. Новое производство позволит закрыть основные потребности внутреннего рынка в этих продуктах.

Инвестиции в социальную сферу

Планомерно развивая производственную сферу, в ГК «Титан» не забывают и о развитии социальных инициатив. Холдинг принимает активное участие в жизни региона. Так, в июне 2025 года в Ленинском АО Омска (ул. Кучерявенко, 3) был открыт спортивный комплекс «Академия панкратиона». В помещении оборудованы залы бокса, единоборств и тренажерный зал с современным необходимым для спортсменов оборудованием – боксерскими грушами, штангами, гантелями, беговыми дорожками, манекенами, тренажерами и сеткой, аналогичной октагонам различных лиг по ММА для отработки навыков борьбы. А для комфорта родителей, ожидающих детей с тренировки, предусмотрена комфортная зона ожидания.

Пресс-служба ГК "Титан"

Общий объем инвестиций холдинга в ремонт и оснащение спортивного центра составил около 20 млн рублей. Ранее здание пустовало, теперь же здесь базируется современный спортзал, оснащенный всем необходимым, чтобы бойцы могли заниматься в профессиональных условиях.

Добавим, что ГК «Титан» является партнером Всероссийской Федерации панкратиона. При поддержке холдинга в Омске проходит международный турнир по панкратиону «Кубок Золотого шлема», а также первенство Омской области.

Помимо этого, Группа компаний является спонсором ХК «Авангард» и генеральным спонсором баскетбольной команды «Нефтяник-Титан».

Пресс-служба ГК "Титан"

Спорт является важным, но не единственным направлением социальной политики холдинга. Проекты ГК «Титан» также направлены на социальные, благотворительные, образовательные и культурные цели. Большое внимание уделяется экологическим инициативам и развитию волонтерской деятельности. В числе уже реализованных проектов – установка памятника Ивану Бухгольцу, сотрудничество длиною более 20 лет с Омским областным музеем изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, а также программы поддержки подшефных школ.

В сентябре 2025 года ГК «Титан» официально получила статус амбассадора Стандарта общественного капитала бизнеса, что позволяет компании активно продвигать принципы устойчивого развития, а также формировать новый имидж бизнеса, ориентированного на создание социальной ценности.