Идеально для прогулок: омичам озвучили прогноз погоды на новогоднюю ночь

Омичей ждут снегопады и небольшой морозец.

Фото: Omskinform.ru

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала о том, какая погода ждет жителей Омска в праздничные дни. По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь будет по-настоящему зимней и снежной.

В ночь с 31 декабря на 1 января в регионе ожидаются осадки в виде снега.

– Температура ночью будет – 13... –15 °С, а днем –8...–10 °С. Ветер будет усиливаться от 6 до 11 метров в секунду. В Омске в первые дни января погода будет очень нестабильная, но будет умеренно морозно, – рассказала Криворучко в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».

Ночью 2 января столбик термометра покажет –7...–12 °С (при прояснениях до –17 °С), а днем ожидается комфортная температура в диапазоне от –4 до –9 °С.

Как отметила Наталия Криворучко, такой умеренный характер погоды сохранится на протяжении всех январских каникул.