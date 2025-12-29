В декабре Омск накрыла аномальная погода

Несмотря на 40-градусные морозы в конце месяца, средняя температура в регионе оказалась выше нормы.

omskinform.ru

Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко подвела предварительные погодные итоги уходящего месяца. По данным синоптиков, декабрь в этом году демонстрирует аномальные показатели. В среднем температура по региону оказалась выше нормы на 1–4 °С, а в самом Омске – на 3 °С.

Самым теплым периодом стала первая декада месяца: с 1 по 4 декабря столбик термометра поднимался до непривычных для зимы +2 °С. Однако месяц запомнится не только оттепелью, но и резкими перепадами.

– Конечно, это аномально, тем более в период зимы. К тому же 26 декабря был самый холодный день в декабре. По Омской области температура понижалась до –40 °С в Усть-Ишиме, – рассказала Криворучко в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня».

Ранее Наталия Криворучко рассказала, что в этом году в Омской области синоптики наблюдали 16 опасных метеорологических явлений.