Омский НПЗ провел масштабную новогоднюю акцию для детей из социальных учреждений

Благотворительная акция охватила подопечных десятков социальных учреждений Омской области и стала частью многолетней волонтерской традиции.

Григорий Овесов

Новогоднюю акцию «Письмо Деду Морозу» для детей из социальных учреждений Омской области поддержал Омский нефтеперерабатывающий завод. Участниками стали 250 подопечных из 38 комплексных центров социального обслуживания населения региона и адаптивной школы-интерната в селе Красноярка.

Накануне праздника волонтеры предприятия организовали для ребят новогодний спектакль с участием сказочных героев и вручили подарки. Все они подбирались индивидуально, с учетом пожеланий детей, а также рекомендаций педагогов и родителей. В числе подарков – развивающие наборы, книги, конструкторы и инвентарь для зимних игр. Кроме того, воспитанникам детских домов, школ-интернатов и организаций-партнеров передали около 1800 сладких наборов.

Поддержка детей стала для компании доброй традицией. Акция «Письмо Деду Морозу» проводится уже 13 лет и ежегодно объединяет более полутора тысяч сотрудников, включая руководителей. Также в течение года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» волонтеры помогают собирать в школу детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Омский нефтеперерабатывающий завод уделяет особое внимание поддержке семей с детьми, – подчеркнул Олег Белявский, генеральный директор предприятия. – Мы, как ведущий работодатель, помогаем создать условия для развития подрастающего поколения. Личное участие наших сотрудников в таких акциях – яркое тому подтверждение.

Благотворительные инициативы остаются важной частью социальной политики компании и направлены на создание равных возможностей для детей и поддержку семей в регионе.