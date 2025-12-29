«Уд» и «неуд»: в омских школах будут оценивать поведение учеников

В Москве состоялось заседание Всероссийского экспертного педагогического совета под председательством министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на котором решили, что пора в школах вводить оценку за поведение. Об этом сообщает Министерство образования Омской области.
Сейчас в семи регионах – Новгородская, Тульская, Ярославская, Ленинградская области, ЛНР, Чечня и Мордовия – проходит такой эксперимент для классов с 5 по 8. Предварительные итоги апробации системы оценивания поведения обучающихся представил и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.
– Проект реализуется в первом полугодии 2025/2026 учебного года в 89 школах семи пилотных регионов. В нем приняли участие более 40 000 учащихся, – сказал он.
При этом известно, что каждой школе в рамках проекта дали право самой выбрать формат оценивания. Предлагаются три варианта:
- «Зачет / незачет»,
- трехуровневая шкала «образцовое / удовлетворительное / неудовлетворительное»,
- пятибалльная система.
Оценку ставит классный руководитель.