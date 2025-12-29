Борьба с выгоранием: учителям предложили повысить зарплату

В Госдуму внесут законопроект о зарплате учителей не ниже 1,5 средней по региону.

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила законопроект, направленный на изменение системы оплаты труда педагогов. Депутаты предлагают законодательно закрепить норму, согласно которой зарплата учителя за одну ставку не может быть ниже 1,5 средней заработной платы в конкретном субъекте РФ.

Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Главная цель инициативы – остановить отток кадров из школ. По словам Леонида Слуцкого, сегодня дефицит учителей в стране исчисляется сотнями тысяч.

– Многие учителя вынуждены вести по несколько предметов, чтобы их зарплата хоть как-то позволяла выживать. Но это ведет к выгоранию и желанию вообще сменить профессию. В том числе у лучших из лучших. Потому что не до призвания, когда тебе надо кормить детей и оплачивать счета, а делать это попросту нечем. Мы вносим законопроект, который гарантирует заработок учителей не ниже размера полутора средней заработной платы по региону. Даже если регион небогатый, такой подход все равно позволит повысить заработки педагогов, – передает слова лидера партии «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что решение является стратегически необходимым для государства. По его словам, отсутствие педагогов приведет к невозможности воспитания достойного поколения россиян.