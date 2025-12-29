В 2026 году изучать солнечное затмение привлекут самолеты

Два солнечных и два лунных затмения ожидают астрономы.

В 2026 году состоятся два солнечных и два лунных затмения. Причем 12 августа ожидается полное солнечное затмение, полоса которого пройдет от западной части Европы через Испанию и широкой дугой уйдет на север, вплоть до северных территорий России в районе полуострова Таймыр.

О сложностях наблюдения рассказал директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета профессор Сергей Язев.

– Собственно, там нет никаких крупных населенных пунктов, – цитируют его в «Интерфаксе».

Однако выход найден с помощью Роскосмоса. Из аэропорта Внуково планируют отправить самолет, который полетит над облаками вдоль полосы затмения. Пассажиры такого лайнера будут смотреть в иллюминаторы за космическим явлением.

Добавим, что в этом году на затмение летали четыре самолета.