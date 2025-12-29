На второго ребенка выплатят почти миллион: маткапитал в 2026 году увеличат в России

Индексация произойдет с 1 февраля.

В России проиндексируют с 1 февраля 2026 года размер материнского капитала на 6,8 %.

– Индексация положена не только семьям, которые пока не воспользовались материнским капиталом, но и семьям, которые уже частично потратили средства, – пишет «Российская газета».

Для семей, которые будут получать материнский капитал впервые, это будет 737 200 рублей за первого ребенка и 974 100 рублей за второго. Если семья ранее уже получала сертификат на первого ребенка, то за второго и последующего детей – 236 900 рублей.

Если материнский капитал частично израсходован, то на 6,8 % увеличится его остаток.

Напомним, что средства маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования и социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком возраста трех лет.