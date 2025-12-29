Экс-директора омского фонда дольщиков оправдали по делу о долгостроях

Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Первомайский районный суд Омска вынес оправдательный приговор в отношении 50-летнего Григория Пузикова, бывшего директора НКО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области».

Напомним, что, по версии обвинения, в период с февраля 2022 по июль 2023 года Пузиков подписал проектно-сметную документацию на завершение строительства пяти многоквартирных домов в Омске, возводимых с привлечением средств дольщиков, в интересах трех проектных организаций. Ему грозило до 10 лет лишения свободы.

Суд счел, что в действиях Пузикова нет состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В связи с этим он был оправдан, а гражданский иск оставлен без удовлетворения.

Суд также разъяснил порядок и сроки обжалования приговора в Омском областном суде. Решение пока не вступило в законную силу.

В рамках уголовного дела осуществлено 35 выемок и обысков, заслушаны показания 160 свидетелей и 90 потерпевших. Ранее у Пузикова конфисковали имущество обвиняемого, включая автомобиль и огнестрельное оружие.

Отметим, что параллельно ведется расследование в отношении работников проектной организации. Их обвиняют в хищении более 20,6 млн рублей при изготовлении той же проектно-сметной документации.