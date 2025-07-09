Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Омские силовики завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области». Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, организовал оплату некачественно выполненных работ по подготовке проектно-сметной документации для строительства пяти многоквартирных домов в Омске (улицы Перелета, Кирова, 11-я Ремесленная, Химиков). Это привело к затягиванию строительства и нарушению прав дольщиков. Ущерб региональному фонду оценивается более чем в 47,3 млн рублей.

Как сообщила «Омск-информу» старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, речь идет о 49-летнем Григории Пузикове. В рамках уголовного дела осуществлено 35 выемок и обысков, заслушаны показания 160 свидетелей и 90 потерпевших. Собранные материалы представлены в 11 томах дела. В целях обеспечения возмещения материального ущерба имущество обвиняемого, включая автомобиль и огнестрельное оружие, подвергнуто аресту.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Омска. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Параллельно ведется расследование в отношении работников проектной организации. Их обвиняют в хищении более 20,6 миллиона рублей при изготовлении той же проектно-сметной документации (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия продолжаются.