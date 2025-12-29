Программа подготовки кадров для нефтепереработки прошла итоговую защиту

Проект, реализуемый в Омске в рамках программы «Профессионалитет», получил высокую оценку экспертов Минпросвещения РФ.

Фото: Григорий Овесов

Итоговая защита программ обучения образовательно-производственных кластеров состоялась на площадке федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Экспертная комиссия рассмотрела 104 кластера из 49 регионов России, оценивая образовательные технологии, уровень инфраструктуры и взаимодействие с работодателями.

Омский учебный центр рабочих профессий, созданный на базе Омского промышленно-экономического колледжа при участии Омского НПЗ, представил программу подготовки специалистов для современного нефтеперерабатывающего производства. Ключевой акцент сделан на практическом обучении, в том числе на действующих производственных объектах.

– Показатели результативности деятельности кластера «В Нефтяниках» выполнены, наша защита прошла успешно, – отметила Оксана Гордиенко, первый заместитель министра образования Омской области. – Поздравляю коллектив промышленно-экономического колледжа и всех участников образовательно-производственного кластера.

Подготовка в учебном центре ведется по востребованным рабочим профессиям – операторам технологических установок, слесарям по их ремонту, машинистам компрессорных установок. Помимо студентов Омского промышленно-экономического колледжа, обучение проходят учащиеся Омского монтажного техникума и Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. Все выпускники осваивают рабочую профессию бесплатно и получают гарантированное трудоустройство на предприятии и в дочерних структурах отрасли.

– Омский НПЗ системно занимается подготовкой новых поколений сотрудников. Мы поддерживаем «Профессионалитет», так как это инвестиции в будущее завода, отрасли и региона, – подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский. – В учебном центре студенты сразу погружаются в практику, решают реальные производственные задачи. Так мы готовим специалистов, которые с первого дня понимают специфику работы на современном нефтеперерабатывающем производстве.

Реализация программы позволяет региону формировать устойчивый кадровый резерв для промышленности и повышать привлекательность рабочих профессий для молодежи.