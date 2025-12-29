Омск-Информ
·Общество

«Парит как в бане»: дом в центре Омска затапливает кипятком

По словам жильцов, это происходит на протяжении шести лет.

Жители многоквартирного дома № 13 на ул. Волочаевская пожаловались в соцсетях на критическое состояние здания. По словам омичей, на протяжении шести лет подвал и подъезды регулярно топит кипятком.

– Все службы города оповещены официальными письмами, но все заканчивается только откачкой воды, которая все равно течет к нам в подвал. Состояние подъездов и подвального помещения уже критическое, все в плесени и грибке, испорчены личные вещи жителей и входные группы подъездов, парит сильно, как в бане, влажность критическая, капает с потолков, вздувается фундамент, – говорится в сообщении.

Жители сообщают, что даже обращались на телевидение, но полностью решить проблему это не помогло.

В «Тепловой компании» прокомментировали ситуацию, пообещав предоставить ответ к завтрашнему дню.

