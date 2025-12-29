В Омске продают спорт-бар из прошлого

Он располагается на цокольном этаже жилого дома.

Фото: mlsn.ru

В Омске продают действующий спорт-бар с многолетней историей. Объявление появилось на популярном сайте по продаже недвижимости.

Продавец сообщает, что бар находится по адресу: ул. Малиновского, 19, в Советском округе. Судя по адресу, речь идет о заведении «Малина». В цокольном помещении, площадью 92 кв. м, установлено различное барное оборудование: стойки, холодильники, мебель, видеопроектор и электрокамин.

Продавец отмечает, что потенциальный покупатель может выкупить как пустое помещение, так и работающий бар. Цена вопроса – 8,5 млн рублей.

Отметим, что к объявлению прикреплены фотографии, сделанные в 2014 году. Вероятно, интерьер заведения не поменялся и в нем сохранилась атмосфера, царящая в заведении 11 лет назад.