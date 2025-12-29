Новогодний десант: в центр Омска прилетит Дед Мороз на парашюте

Волшебник приземлится в «Омской крепости».

Фото: t.me/dzomsk

Сегодня, 29 декабря, в «Омской крепости» пройдет зрелищное шоу с участием парашютистов. Об этом сообщили в Омском АСК ДОСААФ России и Федерации парашютного спорта Омской области.

В 14:00 зрители увидят необычный спуск Деда Мороза и сказочных героев. После выступления малышей порадуют угощениями.

– Десантирование Деда Мороза и других сказочных персонажей ожидается в 14:00. Для всех маленьких зрителей будет сладкое угощение от Деда Мороза и Снегурочки, – рассказали парашютисты.

Организаторы события также сообщили, что прыжки зимой не так опасны, как кажется на первый взгляд. Парашютисты пояснили, что зимой плотный холодный воздух замедляет снижение под куполом, а глубокий снег смягчает посадку, позволяя допускать меньшее количество ошибок.