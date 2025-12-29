Омск-Информ
·Общество

В Омске установили памятник шишкам

Каждая весит по 700 кг.

В Омске установили арт-объект в форме шишек. Как рассказали в Минстрое Омской области, шишки выполнены из нержавеющей стали и весят около 700 кг каждая. Судя по предоставленному видео, шишек там две.

Арт-объект находится в ЖК «Кварталы Драверта» на Левом берегу. Установил шишки застройщик ЖК – компания «Брусника».

– Конструкцию из нержавеющей стали смонтировала «Брусника» в «Кварталах Драверта» в Кировском округе Омска. Вес одной шишки – около 700 кг, – рассказали в министерстве.

Также в минстрое отметили, что застройщик зовет омичей смотреть и фотографироваться с новым арт-объектом.

