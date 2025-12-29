В Омске произошла массовая задержка самолетов из-за атаки дронов на Москву

Самая большая задержка составила 7 часов.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 29 декабря, в Омске вновь произошли массовые задержки авиарейсов. По информации онлайн-табло Омского аэропорта, пять утренних самолетов не смогли подняться в воздух вовремя. Три из них направлялись в Москву.

Так, столичный борт авиакомпании «Северный ветер» задержан на 7 часов 20 минут. Самолет должен был вылететь в 2:50, но поднимется в воздух лишь в 10:10.

Самолеты до Москвы, обслуживаемые авиакомпаниями «Победа» и «Уральские авиалинии» также опоздали: их задержка составила более 3 часов. Пассажирам «Аэрофлота», летящим по тому же направлению, повезло больше: их самолет задержали на час.

Помимо этого, на 40 минут задержали рейс в Санкт-Петербург.

Отметим, что вчера вечером в Москве ввели сигнал «Ковер», и силы ПВО развернулись для борьбы с беспилотной опасностью. Однако уже под ночь аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения сняты и аэрогавань работает в штатном режиме.