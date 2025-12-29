В Омске нашли школу, где каждый третий – двоечник

Нарушения фиксируют второй год подряд.

Фото: yandex.ru/maps

Министерство образования Омской области в ходе проверки обнаружило школу, в которой 30% учеников не смогли перейти минимальный допустимый порог – два балла по двум предметам.

Речь идет о средней общеобразовательной школе №70, расположенной в микрорайоне Осташково по адресу: улица Ноябрьская, 15. Проведенная проверка выявила, что ученики школы показывают низкие результаты обучения. По итогам 2025 года школа попала в список учебных заведений с неудовлетворительными образовательными результатами.

– Учреждение включено в список школ с низкими образовательными результатами обучающихся. В Учреждении выявлено не менее 30 % участников, не преодолевших минимальный порог (верхнюю границу отметки «2»), по двум и более оценочным процедурам в 2025 году, – сказано в результатах проверки.

В документах также отмечается, что по некоторым дисциплинам низкая успеваемость фиксируется уже два года подряд. В связи с этим руководству школы №70 вынесено предостережение.