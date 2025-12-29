Врач дала советы по составлению безопасного новогоднего меню

Эксперт призвала «не налегать» на картошку с мясом и рыбой.

Санкт-Петербургский гастроэнтеролог и диетолог Виктория Гончар поделилась полезными советами о составлении здорового новогоднего меню.

Доктор считает, что главная угроза здоровью на праздничном столе исходит от традиционных салатов, обильно заправляемых майонезом. Готовый соус, приобретенный в магазине, содержит вредные трансжиры, соль и консерванты, «бьющие» по сердечно-сосудистой системе. В качестве замены майонезу Гончар рекомендует использовать сметану или натуральный греческий йогурт.

Еще одна важная рекомендация – избегать сочетания горячих блюд из рыбы, птицы или мяса с гарнирами, полными углеводов, такими как картофель.

– Сочетание крахмалистых овощей с животным белком относится к числу вредных, особенно если такие блюда подают после салатов, – рассказала Гончар в беседе с «Лентой.ру».

Врач пояснила, что сочетание крахмальных овощей с животным белком считается вредным, особенно если подается после закусок и копченостей. В качестве подходящего гарнира к горячим блюдам она предлагает зеленые салаты, печеные или свежие овощи.